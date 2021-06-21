ارتفاع أسعار الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعدما منيت بخسائر على مدار ست جلسات، إذ عزز هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1776.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:32 بتوقيت جرينتش، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1775.5 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج، الخبيرة في ديلي إف.إكس، إن العائدات الحقيقية تهبط، ما يسهم في استقرار أسعار الذهب ومحاولة التعافي، مضيفة ”يستغل المستثمرون أيضا هذه الفرصة للشراء بسعر منخفض في ظل تنامي الضغوط التضخمية".

ونزل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأقل مستوى منذ أواخر فبراير شباط في وقت سابق من الجلسة، ما يقلل تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وفي الوقت ذاته، استقر الدولار قرب ذروته في عدة أشهر التي بلغها في الجلسة السابقة.

وفي الأسبوع الماضي سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس آذار 2020 بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تشديد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاتين في وقت سابق أقل مستوى منذ 11 يناير كانون الثاني عند 1019 دولارا للأوقية، وفي أحدث تعاملات، هبط 0.2 % إلى 1032.46 دولار.

وزاد البلاديوم 1.3 % إلى 1497.73 دولار للأوقية، في حين تقدمت الفضة 0.5 % إلى 25.92 دولار.