ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب 29 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 75.19 دولار للبرميل ، لتعوض خسائر تكبدتها في وقت سابق.وارتفعت العقود إلى 75.27 دولار للبرميل وهو أقوى مستوى منذ 25 نيسان 2019 في وقت سابق من الجلسة.وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم تموز 73.66 دولار للبرميل، دون تغيير عن الجلسة السابقة.وارتفع الخامان القياسيان على مدى الأسابيع الأربعة الفائتة بفضل تفاؤل حيال وتيرة توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 عالميا وتحسن متوقع للسفر في الصيف.وواصلت الأسهم العالمية تعافيها اليوم من أدنى مستوى في أربعة أسابيع إذ يركز المستثمرون على احتمالات النمو الاقتصادي بعد الجائحة، بدلا من القلق أكثر بشأن موقف يميل إلى التشديد النقدي اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعه بشأن السياسات الأسبوع الماضي.