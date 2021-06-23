اسعار النفط ترتفع مجددا عند اعلى مستوى في عامين

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 75.23 دولارا للبرميل، في الساعة 05:07 بتوقيت غرينتش، بعد أن خسرت 9 سنتات يوم الثلاثاء.بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 73.18 دولارا للبرميل بعد أن هبطت 60 سنتا يوم الثلاثاء.وأفادت مجموعة صناعة معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام هبطت بمقدار 7.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 18 يونيو ، وفقًا لمصدرين بالسوق.وتتجه الانظار نحو ما تخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك + ، للقيام به عندما يجتمعون في الأول من يوليو / تموز أثناء قياسهم لتعافي الطلب.كما ساعد تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في شهرين سجله أواخر الأسبوع الماضي على دعم أسعار النفط ، حيث أدى ضعف الدولار إلى جعل النفط أقل تكلفة بالنسبة للعملات الأخرى.