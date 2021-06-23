انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية لليوم الاربعاء.

وانخفضت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 365 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 360 الف دينار في أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 335 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 330 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 365 الفاً و 370 ألف دينار، فيما يتراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و 340 الف دينار.