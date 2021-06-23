النفط تعلن الاحصائية الخاصة بكميات الخام المصدرة وايراداتها لشهر آيار

أعلنت وزارة النفط، اليوم الأربعاء، الاحصائية الخاصة بكميات الخام المصدرة وايراداتها لشهر آيار الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو فقد بلغت كمية الصادرات من النفط الخام ( 89) مليونا (881) الفا و(268) برميلاً ( تسعة وثمانون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون الفا ومئتان وثمانية وستون برميلا)، بايرادات بلغت ( 5 ) مليار و( 917 ) مليون و (932) الف دولار (خمسة مليارات وتسعمائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة واثنان وثلاثون الف دولار)".

واشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (86) مليون و(820) الف و ( 355 ) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) مليونا و(60) الفا و(913) برميلا".

وبينت الاحصائية ان "الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

وأشارت ان "معدل سعر البرميل بلغ (65.842) دولارا".