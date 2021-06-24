اسعار النفط تواصل الصعود عند اعلى مستوياتها منذ 2018

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا أو 0.19 بالمئة إلى 75.33 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:44 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 0.5 بالمئة يوم الأربعاء.فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أو 0.15٪ ، إلى 73.19 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها 0.3٪ يوم الأربعاء.واشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الى إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 7.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 يونيو إلى 459.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.واكتسب برنت أكثر من 45٪ هذا العام على خلفية تخفيضات الإمدادات بقيادة أوبك + وتعافي الطلب وسط تخفيف قيود COVID-19، حيث تحدث بعض التنفيذيين في الصناعة عن عودة النفط الخام إلى 100 دولار لأول مرة منذ 2014.وقالت إيران يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وافقت على رفع جميع العقوبات المفروضة على النفط والشحن الإيراني لكن واشنطن قالت "لا شيء يتفق حتى يتم الاتفاق على كل شيء" في محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.