بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن القروض والفوائد

وذكر المكتب الاعلامي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فتح حسابات التوفير والجاري للمواطنين يكون في فروع المصرف وذلك لايداع اموالهم في المصرف بدلا من اكتنازها في المنازل والحصول على العوائد المالية المجزية".وأضاف، إنه "تقرر زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة، كذلك زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة".واشار البيان الى انه "تم زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة".