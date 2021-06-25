ارتفاع اسعار الذهب العالمي

ارتفع الذهب، اليوم الجمعة، ويتجه صوب تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في أربعة أسابيع، بدعم من أداء ضعيف للدولار، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات قد تلقي المزيد من الضوء على صورة التضخم في الولايات المتحدة.

وأدت إشارات متباينة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن مسار أسعار الفائدة، إلى نزول أسعار الذهب 6% الأسبوع الماضي، ثم تعافيها هذا الأسبوع بواقع 0.9 %.

وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1779.50 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1780.20 دولار.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى ”جيوجيت“ للخدمات المالية: ”أسعار الذهب محتشدة في نطاق ضيق… المخاوف بشأن التضخم هي السبب الرئيسي في أن الأسعار لا تنخفض عن هذه النقطة“.

ويُعتبر الذهب تحوطا من ارتفاع التضخم الذي قد يعقب تدابير التحفيز.

ويتابع المستثمرون أيضا أسعار المنتجين الأمريكيين المقرر صدور بياناتها، في وقت لاحق اليوم.

وقال هاريش، إنه في الأمد المتوسط، فإن تعافي الاقتصاد الأمريكي يعزز الدولار، مما يقلص جاذبية الذهب كملاذ آمن.

ويتجه مؤشر الدولار صوب تسجيل هبوط أسبوعي بعد أن زاد نحو 2% الأسبوع الماضي، بفضل إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي بخصوص ميله صوب تشديد السياسة النقدية، الأسبوع الماضي.

لكن جيروم باول رئيس المجلس، قال هذا الأسبوع، إن التضخم لن يكون المحدد الوحيد للقرارات بشأن أسعار الفائدة، مما هدأ مخاوف المستثمرين بشأن تشديد السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 % إلى 2655.72 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.7 % إلى 1099.98 دولار، وكلاهما على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس.

وصعدت الفضة 0.8 % إلى 26.14 دولار للأوقية.