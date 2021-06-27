اسعار العملات العالمية والمعادن الثمينة في العراق

تنشر السومرية نيوز، اسعار العملات العالمية والمعادن الثمينة في الاسواق المحلية العراقية لليوم الاحد.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 147,750

سعر شراء الدولار ⬅️ 147,000

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,550,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 119,34 دولار

100 باوند ⬅️ 138,80 دولار

100 دولار ⬅️ 874,51 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1779,19 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 76,08 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 73,97 دولار

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سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 147,750سعر شراء الدولار ⬅️ 147,000تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 2,550,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 119,34 دولار100 باوند ⬅️ 138,80 دولار100 دولار ⬅️ 874,51 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1779,19 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 76,08 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 73,97 دولارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ