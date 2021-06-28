اسعار الذهب تواصل الارتفاع عالميا

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.45 بالمئة إلى 1785.75 دولارا للأوقية بحلول الساعة 05:49 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 يونيو/ حزيران عند 1770.36 دولارا في وقت سابق من الجلسة.وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.8٪ يوم الجمعة الماضي، بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، جاء دون التوقعات.واستقرت الفضة عند 26.07 دولارات للأوقية وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2640.31 دولارا، وتراجع البلاتين بنسبة 0.7٪ إلى 1103.40 دولارا.