اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية ليوم الاثنين.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 147,500

سعر شراء الدولار ⬅️ 146,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,550,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 119,32 دولار

100 باوند ⬅️ 139,08 دولار

100 دولار ⬅️ 874,09 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1778,08 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 75,91 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 73,83 دولار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 147,500سعر شراء الدولار ⬅️ 146,500تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 2,550,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 119,32 دولار100 باوند ⬅️ 139,08 دولار100 دولار ⬅️ 874,09 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1778,08 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 75,91 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 73,83 دولارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ