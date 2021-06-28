انخفاض ملحوظ باسعار الذهب في العراق

تنشر السومرية نيوز، قائمة بأسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاثنين.

وتراجعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 350.500 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 345.500 الف دينار في أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 320 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 315 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 350 الفاً و 355 ألف دينار، فيما يتراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و 325 الف دينار.