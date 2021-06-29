بسبب كورونا.. انخفاض اسعار النفط

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف حيال تباطؤ نمو الطلب على الوقود، مع تسبب تفشي السلاسة دلتا الأشد عدوى من كوفيد-19 في فرض قيود جديدة على التنقل في أنحاء العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 74.42 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزلت اثنين بالمئة أمس الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 72.72 دولار للبرميل، لتواصل خسارة 1.5 بالمئة تكبدتها أمس الاثنين.

ويأتي ارتفاع الحالات المصابة بالسلالة دلتا في الوقت الذي من المقرر فيه أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في أول يوليو/ تموز لمناقشة تخفيف قيود الإمدادات.

وتظهر توقعات أوبك للطلب أنه في الربع الأخير من العام سينخفض المعروض العالمي من النفط عن الطلب بواقع 2.2 مليون برميل يوميا، ما يمنح المنتجين بعض المجال للاتفاق على زيادة الإنتاج.

ويقول محللون إن أوبك سترفع الإمدادات في أغسطس آب إذ تشهد السوق شحا بفعل نمو قوي على طلب الوقود في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين في العالم للخام.

وفرضت إسبانيا والبرتغال، الوجهتان المفضلتان لقضاء العطلات الصيفية لدى الأوروبيين، قيودا جديدة على البريطانيين الذين لم يتلقوا اللقاح، بينما يواجه 80 بالمئة من الأستراليين قيودا أكثر صرامة بسبب انتشار الفيروس في أنحاء البلاد.