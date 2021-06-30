الذهب يسجل أكبر انخفاض شهري منذ 5 سنوات

يحوم الذهب حول أدنى مستوى في شهرين، اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على وضوح أكبر بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي حيال السياسات، فيما يتجه المعدن الأصفر صوب أسوأ انخفاض شهري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.





وانخفضت أسعار المعدن النفيس 7.8% منذ بداية الشهر الجاري، إذ تعرضت لضغوط جراء تحول مفاجئ للبنك المركزي ألأمريكي صوب التشديد النقدي. لكنها مرتفعة 2.9% في الربع الجاري



ومن المتوقع أن ترتفع الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة 690 ألف وظيفة هذا الشهر، مقارنة مع 559 ألفا في مايو/ أيار بحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز.



وقال كريستوفر والر أحد محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه "شديد التفاؤل" بشأن الاقتصاد، وإن البنك المركزي قد يبدأ رفع أسعار الفائدة في العام المقبل.



ويؤدي رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر؛ ما يقلص جاذبيته.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 25.78 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 2688.83 دولار ويتجه صوب تحقيق مكاسب للفصل الرابع على التوالي.



ونزل البلاتين 0.4% إلى 1063.16 ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري وفصلي منذ مارس/ آذار 2020. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1757.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0551 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الـ15 من أبريل/ نيسان عند 1749.20 دولار أمس الثلاثاء. وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1757.80 دولار.وانخفضت أسعار المعدن النفيس 7.8% منذ بداية الشهر الجاري، إذ تعرضت لضغوط جراء تحول مفاجئ للبنك المركزي ألأمريكي صوب التشديد النقدي. لكنها مرتفعة 2.9% في الربع الجاريومن المتوقع أن ترتفع الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة 690 ألف وظيفة هذا الشهر، مقارنة مع 559 ألفا في مايو/ أيار بحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز.وقال كريستوفر والر أحد محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه "شديد التفاؤل" بشأن الاقتصاد، وإن البنك المركزي قد يبدأ رفع أسعار الفائدة في العام المقبل.ويؤدي رفع المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر؛ ما يقلص جاذبيته.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 25.78 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.4 في المئة إلى 2688.83 دولار ويتجه صوب تحقيق مكاسب للفصل الرابع على التوالي.ونزل البلاتين 0.4% إلى 1063.16 ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري وفصلي منذ مارس/ آذار 2020.

وكانت أسعار الذهب هبطت الثلاثاء، لتحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع بلغته في الجلسة الماضية، إذ تعرضت لضغوط جراء صعود الدولار، ومخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشدد سياسته النقدية في وقت مبكر عن المتوقع.



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية الثلاثاء 0.2% إلى 1774.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ07:11 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الـ21 من يونيو/ حزيران عند 1770.36 دولار للأونصة أمس الاثنين. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1775.50 دولار.



وتحول عدد من صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي، صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي، على الرغم من قراءة أضعف من المتوقع للتضخم الأمريكي الأسبوع الماضي.