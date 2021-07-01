النفط: إيرادات الشهر الماضي بلغت 6 مليارات دولار

اعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، في بيان ورد ورد للسومرية نيوز، إن "إيرادات شهر حزيران الماضي من مبيعات العراق للنفط الخام، بلغت (6) مليارات و(141) مليوناً و(77) ألف دولار".

واضاف، أن "كمية الصادرات النفطية بلغت (86) مليوناً و(765) الفاً و(589) برميلاً"، لافتا إلى أن "معدل التصدير اليومي بلغ (2) مليون و(892) ألف برميل".

وتابع، أن "معدل سعر برميل النفط الواحد بلغ (70.778) دولاراً"، مشيرا إلى أن "إعلان هذه الأرقام جاء لاطلاع الشعب على عمليات التصدير والإيرادات المتحققة".