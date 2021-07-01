المنافذ الحدودية تضبط حاويات محملة بدجاج منتهي الصلاحية في ام قصر

وقالت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من ضمن اجراءات هيأة المنافذ الحدودية لحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك العراقي، تمكنت كوادر منفذ ميناء ام قصر الاوسط بالتعاون مع الدوائر العامله من ضبط و اتلاف 3 حاويات مَقطعات دجاج منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري ،الاجراءات اتخذت من احل حماية المنتج المحلي في البلاد" .واضافت انه "تمت عملية الاتلاف وفق محضر اصولي من لجنة شكلت أعضاؤها من مديرية المنفذ الحدودي والجهات الساندة".