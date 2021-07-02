دول أوبك تجتمع لتحديد حصص الإنتاج النفطي

وتضمن جدول أعمال جلسة يوم أمس الخميس ثلاثة لقاءات متتالية: اجتماع للدول الـ13 الأعضاء في الكارتل بقيادة السعودية ثم اجتماع تقني للتحالف بمشاركة عشر دول أخرى بقيادة روسيا واجتماع ثان تشارك فيه الدول الـ23.وتستأنف الدول الـ13 الأعضاء مناقشاتها الجمعة عند الساعة 13,00 بتوقيت غرنتش (15,00 بتوقيت باريس وفيينا مقر أوبك)، حسب بيان للمنظمة، قبل اللقاء المرتقب "لأوبك بلس" عند الساعة 14,30 ت غ.وقال محللون في "دويتشه بنك" إن المشكلة سببها "اعتراض في اللحظة الأخيرة تقدمت به الإمارات العربية المتحدة على اتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق بين روسيا والسعودية".وأوضح يوجين فاينبرغ من مجموعة "كوميرتسبنك" أن أبوظبي تريد زيادة حجم إنتاجها المرجعي الذي يتم من خلاله حساب حصتها بحجة أن "قدرتها أصبحت أكبر الآن".ويفترض أن يحدد التحالف حجم إنتاجه المشترك اعتبارا من أغسطس وحتى بعده.