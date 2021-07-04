العراق ومصر يضعان اُسـس التعـاون الصناعـي المُستقبلـي بيـن بغـداد والقاهـرة

وقالت الصناعة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الخباز أكد الرغبة الجادة بالإنتقال من مرحلة المُفاوضات إلى مرحلة العمل الحقيقي من خِلال وضع وتحديد أولويات التعاون وتذليل الصعاب ، لافتاً إلى أهمية الإستفادة من الخبرات المصرية في آليات التعاون مع القطاع الخاص وإستغلال موارد الدولة بشكل سليم لاسيما وان العراق يمتلك طاقات وخبرات كبيرة في المجال الصناعي ويحتاج إلى مُواكبة التطور واللحاق بركب التقدُم بالتعاون مع الأشقـاء".وأشار الخباز إلى أن "التعاون في الصناعات الدوائية من المواضيع المُهمة ولها الأولوية كون العراق يمتلك مصانع للأدوية تُغطي بحدود ( ١٢% ) فقط من حاجة السوق وهُناك حاجة ماسة لأن يكون العراق قادراً على تلبية إحتياجاته من الأدوية إلى جانب صناعات اُخرى كالغزل والنسيج والأدوية البيطرية وغيرها ومجالات التدريب والتأهيل ونقل التكنولوجيا ، داعياً إلى طرح ومُناقشة كُل الملفات والقضايا المُشتركة للتوصل إلى تفاهُمات مُشتركة تكون خطوة إلى الأمام مع الأشقاء العرب في تمثيل صناعي حقيقي وتحقيق تكامُل صناعي لتوطين صناعات وإنتاج عدد من المُنتجات التي يحتاجها السوق في كِلا البلديـن".مـن جانبها، أكدت الوزيرة المصرية على ضرورة الإتفاق ووضع خُطة عمل فعلية لتنفيذها على أرض الواقع بتوقيتات يلتزم بها كِلا الطرفين.