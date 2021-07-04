بغداد والقاهرة تبحثان سبل تفعيل مقررات القمة الثلاثية

وقالت وزارة التخطيط في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الوزير "استقبل اليوم الوزيرة المصرية، والوفد المرافق لها الذي ضم عددا من المسؤولين الحكوميين، ورجال الاعمال المصريين، لبحث افاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية وسبل تطويرها، وذلك في ضوء مقررات القمة الرئاسية الثلاثية بين العراق ومصر والاردن التي شهدتها بغداد في الاسبوع المقبل".واتفق الجانبان، وفق البيان، على "وضع خطة عمل مشتركة بتوقيتات زمنية محددة، لترجمة مسارات التعاون والقرارات المتخذة من قبل قادة البلدين، الى واقع عملي ملموس، لاسيما فيما يتعلق بتطوير الصناعة وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص العراقي والمصري، من خلال تفعيل عمل مجلس العمل المشترك الذي يضم رجال اعمال ومستثمرين من البلدين".كما بحث الطرفان، "آليات العمل لانشاء مناطق صناعية واقتصادية مشتركة وفسح المجال امام القطاع الخاص، ليتولى مهام تنفيذ المشاريع الاستثمارية والصناعية، والعمل على اقامة معارض تجارية دائمة للصناعات ومختلف المنتجات، وتشجيع الصناعات الحرفية، كما تم الاتفاق على مواصلة المباحثات والحوارات المشتركة، للتوصل الى صيغ متطورة للتعاون المشترك".