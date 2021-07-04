العراق يدعم تمديد اتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج النفطي

ونقلت وكالة رويترز عن الوزير قوله: إن "اتفاق "أوبك+" المتوقع غدا الاثنين سيدعم استقرار السوق ويعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين، متوقعا ألا تقل أسعار الخام عن 70 دولارا للبرميل حتى كانون الاول 2022".وأشار عبد الجبار إلى أن "صادرات يوليو ستصل إلى 2.9 مليون برميل يوميا، مؤكدا أن التزام العراق باتفاق خفض إنتاج "أوبك+" سيكون "100 بالمئة".وذكر الوزير أن "شركتي "لوك أويل" الروسية و"بي.بي" البريطانية تريدان مواصلة العمل في العراق وثمة خطط لتنفيذ مشاريع طاقة مهمة في المستقبل".