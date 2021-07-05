انخفاض اسعار النفط بعد أربعة أيام من المكاسب

ونزل خام برنت 10 سنتات أو 0.13 بالمئة إلى 76.05 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش. وانخفض النفط الأمريكي بمقدار 7 سنتًات، أو 0.07٪، إلى 75.09 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة 1.5٪ الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع السادس على التوالي من المكاسب للعقد.وصوتت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفين باسم أوبك +، يوم الجمعة على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا من أغسطس إلى ديسمبر 2021 وتمديد تخفيضات الإنتاج المتبقية حتى نهاية عام 2022 ، لكن اعتراضات من دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) حالت دون التوصل إلى اتفاق.وكان الخلاف العام نادرًا بين أعضاء المجموعة، حيث تباعدت المصالح بشكل متزايد، مما يؤثر على سياسة أوبك + حيث يريد مستخدمو النفط المزيد من النفط الخام مع تعافي اقتصاداتهم من جائحة COVID-19.