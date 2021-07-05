اسعار العملات الاجنبية والمعادن الثمينة في العراق

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 147,500
سعر شراء الدولار ⬅️ 146,500
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,700,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 118,53 دولار
100 باوند ⬅️ 138,30 دولار
100 دولار ⬅️ 869,48 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1790,31 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 76,32 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 75,30 دولار
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