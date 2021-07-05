أسعار "المعدن النفيس" ترتفع في العراق

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم نحو 84 ألفا و79دينارا (57.63 دولار).وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق (الأكثر تداولا بالأسواق)، إلى 77 ألفا و73 دينارا (52.83 دولار).وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في العراق نحو 63 ألفا و60 دينارا (43.23 دولار).وعن أسعار الذهب الاقتصادي في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 49 ألفا و46 دينارا (33.62 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 42 ألفا و40 دينارا (28.82 دولار).أما سعر الأوقية في العراق، فقد ارتفع إلى 2 مليون و614 ألفا و864 دينارا (1792 دولارا).