"أوبك+": الاتفاق الحالي لإنتاج النفط مستمر كما هو

وأشارت المصادر أيضا إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة "ستقرر لاحقا موعد الاجتماع المقبل في الوقت المناسب".ونقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق عن مصادر تأكيدها أنه تم تأجيل اجتماع "أوبك+"، الذي كان مقررا اليوم الاثنين، فيما لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد وسط خلاف سعودي إماراتي.ونشب الخلاف الأسبوع الماضي عندما اعترضت الإمارات على تمديد مقترح لقيود الإنتاج لثمانية أشهر إضافية.وتركزت النقاشات على رفع الإنتاج اعتبارا من أغسطس المقبل، لأسباب منها كبح الأسعار التي وصلت إلى ما يقارب أعلى مستوى في عامين ونصف العام، حيث جرى تداول خام "برنت" عند 76 دولارا للبرميل اليوم الاثنين.وتسبب ارتفاع النفط في مخاوف بشأن التضخم الذي قد يخرج التعافي العالمي من جائحة "كوفيد-19" عن مساره.واتفقت مجموعة "أوبك+"، على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يوميا من مايو 2020، للتخفيف من أثر الجائحة، مع خطط لتقليصها بالتدريج، لتنهي التخفيضات بحلول نهاية أبريل 2022، حيث تبلغ التخفيضات حاليا حوالي 5.8 مليون برميل يوميا.وقالت مصادر مطلعة، إن "الإمارات توافقت مع السعودية الجمعة الماضي وباقي أعضاء المجموعة على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من أغسطس إلى ديسمبر 2021، لكنها رفضت تمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية عام 2022 بدلا من نهاية أبريل 2022".