خام "برنت" يقفز إلى أعلى سعر منذ تشرين الأول 2018

وأشارت وكالة "آر بي كا" الروسية، إلى أن آخر مرة بلغت فيها قيمة برميل خام "برنت" أكثر من 77 دولارا في تشرين الأول عام 2018.وشهدت البورصات فترة انتظار أنباء من اجتماع مجموعة "أوبك +"، والتي تخللتها خلافات داخلية حول مستوى إنتاج النفط في أغسطس المقبل.وكانت مصادر مطلعة في "أوبك+"، أكدت في وقت سابق اليوم الاثنين، أن الاتفاق الحالي لإنتاج النفط مستمر، والدول الأعضاء في المنظمة ملتزمة به، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة "ستقرر لاحقا موعد الاجتماع المقبل في الوقت المناسب.