نبأ سار من مصرف الرافدين بشأن رواتب المتقاعدين

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز إن "مصرف الرافدين يعلن اكتمال دفع جميع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تموز الجاري".وفي وقت سابق نفت هيئة التقاعد العامة، إيقاف رواتب المتقاعدين بسبب وجود خلل إلكتروني.وذكرت الهيئة في بيان، "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفادهُ وجود خلل إلكتروني في هيئة التقاعد الوطنية مما أدى الى إيقاف صرف الرواتب التقاعدية، لذا تود أن تُبين الهيئة بأن لا صحة لتلك الأخبار".وأضافت، أنه "سيتم رفع الرواتب التقاعدية حال ورود التمويل المالي من وزارة المالية، لذا اقتضى التنويه".