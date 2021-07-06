حديث حكومي عن "الوفرة المالية" من ارتفاع اسعار النفط

اعتبر مستشار رئيس الوزراء علاء عبد الحسين، اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن للحكومة التصرف بالوفرة المالية من ارتفاع النفط إلا بشرط.



وقال عبد الحسين، في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "تحسن اسعار النفط بالسوق العالمية ايجابي بالنسبة لاقتصاديات الدول النفطية وخصوصا التي تعتمد بنسبة كبيرة على النفط في موازناتها"، مبينا أن "الفائدة التي يجنيها العراق خلال هذه السنة من زيادة اسعار النفط سوف تساهم بتغطية العجز في الموازنة والبالغ من 29 الى 30 تريليون دينار، إذا استمرت الاسعار على هذا النحو الى نهاية السنة".

وأضاف، أنه "في حال زيادة سعر برميل النفط عن الـ77 دولارا فإن ذلك سيساهم بتحقيق وفرة لا تكون كبيرة جدا ولكنها ستساهم بشكل ايجابي في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل وستساعد الحكومة العراقية بموضوع سداد القروض الموجودة عليها".

وذكر عبد الحسين أن "مستويات النفط الحالية ستوفر من الان ولغاية نهاية السنة فوائض تساعد العراق في الموازنة وتحقق وفرة مالية لا تستطيع الحكومة التصرف بها، إلا من خلال موازنة تكميلية"، مستبعدا "تنظيم موازنة تكميلية ضمن المعطيات الحالية، إلا أن هذه الوفرة ممكن أن تساعد الحكومة في السنة القادمة لتسديد القروض".