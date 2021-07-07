Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
استهداف صاروخي لمحيط مطار أربيل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

أسعار الذهب تصعد بدعم تراجع عوائد السندات

اقتصاد

2021-07-07 | 03:39
أسعار الذهب تصعد بدعم تراجع عوائد السندات
204 مشاهدة

تماسكت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالقرب من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) المهم من الناحية النفسية، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في حزيران/يونيو لاستقاء مزيد من المؤشرات بشأن توقعات سياسته النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1797.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 0500 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 حزيران/يونيو عند 1814.78 دولار أمس الثلاثاء.
 
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1799 دولارا للأوقية.
 
وقال وارن باترسون، المحلل لدى آي.إن.جي: ”انخفاض عوائد سندات الخزانة يقدم بالتأكيد بعض الدعم للذهب، بينما نشهد أيضا بعضا من النزول الطفيف للدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية المبكرة، وهو ما يقدم دعما أيضا“.
 
وعلقت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من أربعة أشهر.
ويقلل انخفاض عوائد السندات من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
 
وينتظر المشاركون في السوق الآن محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، المقرر صدوره الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، والذي قد يلقي مزيدا من الضوء على مسار سعر الفائدة بعد ميل من البنك المركزي الأمريكي للتشديد الشهر الماضي.
 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.15 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 2787.67 دولار، وهبط البلاتين 0.5% إلى 1086.38 دولار.
 
وكان الذهب قد ارتفع 1% أمس الثلاثاء مدعوما بضعف الدولار، حيث وصل في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1805.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0905 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 17 يونيو/ حزيران عند 1808.91 دولار.
 
وفي الغالب، كلما كان الدولار الأمريكي ضعيفا، ارتفع سعر الذهب، وكلما كانت قيمة الدولار أقوى، انخفض سعر الذهب، ولكن الأمر ليس كذلك دائما، بسبب عوامل استثنائية، ففي بعض الأوقات ارتفع الذهب والدولار معا.
 
ويعد الذهب ملاذا آمنا، وأحد أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير في معدل سعر صرف العملات وأي مخاطر اقتصادية وسياسية، حيث يمكن للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق، شراء الذهب لتغطية المخاطر.
 
وبالرغم من تغير أسعار الذهب بشكل طفيف ارتفاعا ونزولا بين الحين والآخر، فإن قيمته هي الأكثر ثباتا على المدى الطويل، لكن الذهب مع ذلك لا يعتبر مولدا للدخل، من وجهة نظر استثمارية، غير أنه مخزن للقيمة.
 
كما ترتبط أسعار الذهب في كافة دول العالم بالأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية، وكذلك ترتبط بعدد من المؤشرات، منها التضخم والفائدة وعائد السندات والنفط وبيانات النمو والوظائف.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
04:00 | 2021-07-07 04:00
03:54 | 2021-07-07 03:54
03:52 | 2021-07-07 03:52
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اخبار غير سارة بشأن لقاح &quot;فايزر&quot; الأميركي
23.88%
02:20 | 2021-07-06
اخبار غير سارة بشأن لقاح "فايزر" الأميركي
02:20 | 2021-07-06
طفرة قياسية في إصابات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
16.37%
08:53 | 2021-07-05
طفرة قياسية في إصابات كورونا.. الصحة تعلن الموقف الوبائي
08:53 | 2021-07-05
المرور تكشف عن توجه لتسقيط المركبات اجبارياً
15.98%
06:17 | 2021-07-05
المرور تكشف عن توجه لتسقيط المركبات اجبارياً
06:17 | 2021-07-05
&quot;اليويفا&quot; يزف نبأ سارا لكريستيانو رونالدو
15.66%
05:00 | 2021-07-05
"اليويفا" يزف نبأ سارا لكريستيانو رونالدو
05:00 | 2021-07-05
الصحة تتحدث عن &quot;الحظر الشامل&quot; وتحدد موعد &quot;تلقيح&quot; الموظفين
14.78%
15:00 | 2021-07-06
الصحة تتحدث عن "الحظر الشامل" وتحدد موعد "تلقيح" الموظفين
15:00 | 2021-07-06
نبأ سار من مصرف الرافدين بشأن رواتب المتقاعدين
13.33%
04:33 | 2021-07-06
نبأ سار من مصرف الرافدين بشأن رواتب المتقاعدين
04:33 | 2021-07-06
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.