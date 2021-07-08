تراجع اسعار الذهب بفعل قوة الدولار

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1797.46 دولارًا للأونصة اعتبارًا من 03:31 بتوقيت جرينتش.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1798.80 دولارا.ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.تراجعت الفضة 0.8٪ إلى 25.92 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.7٪ إلى 2832.22 دولارًا ، وانخفض البلاتين 1.2٪ إلى 1072.51 دولارًا.