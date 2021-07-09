بعد هبوط وجيز.. النفط يسجل قفزة جديدة بالاسعار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 74.39 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش، بينما صعدت العقود الآجلة في غرب تكساس الوسيط الأمريكية 39 سنتًا ، أو 0.5٪ ، إلى 73.33 دولارًا للبرميل.وكانت الأسعار على جانبي المحيط الأطلسي في طريقها لخسارة أسبوعية بأكثر من 2٪ ، متأثرة بانهيار محادثات الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا أو أوبك +.وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن مخزونات الخام والبنزين الأمريكية تراجعت وبلغ الطلب على البنزين أعلى مستوياته منذ 2019 ، في إشارة إلى زيادة القوة في الاقتصاد.وتراجعت مخزونات الخام (USOILC = ECI) 6.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 يوليو / تموز إلى 445.5 مليون برميل ، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020 ، وأكثر من الانخفاض المتوقع البالغ 4 ملايين برميل المقدر في استطلاع لرويترز.وانخفضت مخزونات البنزين (USOILG = ECI) بمقدار 6.1 مليون برميل ، متجاوزة التوقعات بانخفاض 2.2 مليون برميل.وحتى مع ارتفاع أسعار النفط نحو 75 دولارًا للبرميل ، تحافظ شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة على تعهداتها بالإبقاء على الإنتاج ثابتًا ، في خروج عن دورات الازدهار السابقة.وبلغ إنتاج الولايات المتحدة ذروته بالقرب من 13 مليون برميل يوميًا في أواخر عام 2019 ، ثم انخفض وسط COVID-19. وعاد الإنتاج إلى نحو 11 مليون برميل يوميا في منتصف 2020 ، لكنه ظل راكدا منذ ذلك الحين.