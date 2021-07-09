أسعار صرف الدولار في العراق

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في الاسواق المحلية العراقية.

وسجّلت أسعار بيع الدولار 147.500 ديناراً لكل 100 دولار، بينما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.000 ديناراً لكل 100دولار.