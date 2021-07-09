ارتفاع جديد في أسعار النفط

كما تدعمت السوق بمؤشرات على طلب آسيوي قوي من كل من الصين والهند.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 2 % إلى 75.60 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1712 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.67 دولار أو 2.3 % إلى 74.60 دولاراً للبرميل.ومع ذلك، تتجه أسعار كلا الخامين القياسيين لإنهاء الأسبوع دون تغير يذكر، بالرغم من حدوث تقلبات يومية كبيرة.