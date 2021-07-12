الذهب ينخفض مع ارتفاع سعر الدولار

ونزل سعر الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1803.56 دولارا للأوقية بحلول 03:41 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1803.9 دولارات.وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن سجلت وول ستريت مستويات إغلاق قياسية يوم الجمعة، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 26.03 دولارًا للأوقية، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2800.58 دولارًا، وانخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1095.80 دولارًا.