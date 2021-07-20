ارتفاع اسعار الذهب عالميا

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1815.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ06:53 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوى في أسبوع عند 1794.06 دولار في الجلسة السابقة. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1817.90 دولار.وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول ”سوق الذهب تلتقط الأنفاس بسبب الانخفاض الشديد للعوائد. لكن الذهب ينافس الدولار على طلب الملاذ الآمن، لذا سيحد ذلك من زخم الصعود في الأمد القريب“.وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية عالقة قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر. ويقلص انخفاض العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.وغذى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى المخاوف من تفاقم الجائحة مجددا؛ ما تسبب في موجات من الصدمة في أنحاء أسواق الأسهم، في الوقت الذي يبدو فيه أن السلالة المتحورة دلتا ترسخ أقدامها.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 في المئة إلى 25.12 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.5 في المئة إلى 2607.38 دولار، واستقر البلاتين عند 1075.52 دولار.