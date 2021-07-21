الدولار يرتفع قرب أعلى مستوى في 2021

ارتفع سعر الدولارالأمريكي، في معاملات اليوم الأربعاء، ليقترب من مستوى قياسي جديد للعام الحالي 2021، حيث عززت العملة الأمريكية مكاسبها اليوم، مسجلة أعلى مستوى منذ إبريل الماضي مقابل سلَّة من العملات.

يأتي ارتفاع الدولار، وسط مخاوف حيال تنامي إصابات فيروس كورونا، مما نال من مكاسب أوقدت شرارتها توقُّعات رفع أسعار الفائدة، في حين ينتظر المستثمرون ما سيقوله البنك المركزي الأوروبي لاستقاء خطوتهم التالية.

ولامس اليورو أدنى مستوياته أمام العملة الأمريكية منذ إبريل، وسجَّل 1.1772 دولاراً في المعاملات الآسيوية، غير بعيد عن أقل سعر له خلال السنة الحالية 1.1704 دولار.

من المتوقَّع أن تجد العملة الموحَّدة دعماً إذا لم يلبِ البنك المركزي الأوروبي التوقُّعات لتعديلات في اتجاه التيسير النقدي عندما يجتمع غداً الخميس.

انخفاض المخاطر

قال كيم مَندي المحلل لدى بنك الكومنولث الأسترالي: "النتيجة هي أنَّ السياسة النقدية للمركزي الأوروبي ستظلُّ بالغة التيسير لفترة أطول، وهو ما سيكبح اليورو".

زاد مؤشر الدولار 0.1% إلى 93.033، وقد يختبر ذروة مارس البالغة 93.439، بحسب شون كالو المحلل لدى "وستباك" في سيدني،

إذ تستفيد العملة على ما يبدو من تحاشي المخاطرة عندما يساور القلق المستثمرين، ومن توقُّعات رفع الفائدة عندما تغشاهم الطمأنينة.

وبلغ أحدث سعر للين الياباني 109.87 للدولار، و129.237 لليورو، في حين سجَّل الجنيه الإسترليني 1.3616 دولاراً، لينزل عن المتوسط المتحرِّك لعشرين يوماً و200 يوم، ويعلو قليلاً فحسب على أدنى مستوى في خمسة أشهر، والمسجَّل يوم الثلاثاء.