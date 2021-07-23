أسعار صرف الدينار مقابل الدولار "تستقر"

سجلت الأسواق المحلية، اليوم الجمعة، استقراراً في أسعار صرف الدولار.

وبلغ سعر بيع الدولار 148.750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما استقرت أسعار الشراء على 148.250 ديناراً لكل 100 دولار.

