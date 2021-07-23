العراق ولبنان يوقعان اتفاقاً رسمياً يخص تصدير "النفط الخام"

وقع العراق ولبنان، اليوم الجمعة، اتفاقاً رسمياً يخص تصدير "النفط الخام" الى لبنان.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الجانب اللبناني ممثلاً بالوزير ريمون غجر وبحضور اللواء عباس إبراهيم وقع مع الحكومة العراقية إتفاقاً رسمياً برفع كمية النفط الخام من 500 ألف طن إلى مليون طن، على أن يوقع الطرفان غداً الاتفاق النهائي لهبة الوقود".

وأضاف أنه "‏من المفترض وصول البواخر العراقية خلال أسابيع".

ووصل وفد لبناني برئاسة اللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن اللبناني، اليوم الجمعة، إلى العاصمة بغداد؛ لإنجاز اللمسات الاخيرة مع مسؤولين عراقيين في اتفاقية لتصدير النفط الى لبنان.