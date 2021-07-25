أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاحد.

سعر بيع الدولار 148,200 لكل 100 دولار سعر شراء الدولار 148,100 لكل 100 دولار

