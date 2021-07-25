اسعار العملات الاجنبية في العراق

سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,450,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 117,70 دولار
100 باوند ⬅️ 137,47 دولار
100 دولار ⬅️ 855,77 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1801,33 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 74,16 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 72,14 دولار