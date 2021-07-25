اسعار العملات الاجنبية في العراق

تنشر السومرية نيوز، اليوم الاحد، اسعار العملات الاجنبية في الاسواق العراقية.



بغداد

100 دولار ⬅️ 2,450,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 117,70 دولار

100 باوند ⬅️ 137,47 دولار

100 دولار ⬅️ 855,77 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1801,33 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 74,16 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 72,14 دولار

سعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 2,450,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 117,70 دولار100 باوند ⬅️ 137,47 دولار100 دولار ⬅️ 855,77 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1801,33 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 74,16 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 72,14 دولار