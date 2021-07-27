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ارتفاع أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
اقتصاد
2021-07-27 | 03:33
المصدر:
السومرية نيوز
7,892 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء.
وسجّلت أسعار بيع الدولار 148.000 دينار لكل 100 دولار، بينما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.500 دينار لكل 100 دولار.
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