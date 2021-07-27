الرافدين يعلن إطلاق رواتب الحشد الشعبي

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، إطلاق رواتب هيئة الحشد الشعبي.

وقال المصرف في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "مصرف الرافدين يطلق رواتب الحشد الشعبي عبر ادوات الدفع الالكتروني".

