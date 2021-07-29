مصرف الرافدين يعلن توزيع رواتب منتسبي وزارة الداخلية

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، توزيع رواتب منتسبي عدد من دوائر وزارة الداخلية.

وقال المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، "نعلن توزيع رواتب منتسبي عدد من دوائر وزارة الداخلية عن طريق بطاقات الماستر كارد".