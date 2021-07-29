أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية

تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.

في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، سجل المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سعر بيع بلغ 373 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 368 الفاً.

وسعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 343 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 338 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و 350 الف دينار.