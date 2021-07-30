رغم انخفاضه نسبيا.. النفط يحقق مكاسب أسبوعية بفعل نمو الطلب

ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 75.60 دولارا للبرميل عقب أن قفزت 1.75 بالمئة أمس الخميس.فيما هبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.6 بالمئة أيضا إلى 73.19 دولارا للبرميل، لتقلص مكسبا حققته أمس الخميس بواقع 1.7 بالمئة.وقالت مارغريت يانغ الاستراتيجية لدى مؤسسة "ديلي إف إكس"، ومقرها سنغافورة، ان "أسعار النفط تراجعت قليلا في ظل معنويات حذرة في أنحاء أسواق آسيا والمحيط الهادي إذ يزن المستثمرون مخاوف الفيروس والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي جاء أضعف من المتوقع وبيانات الوظائف".ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب تحقيق مكاسب بنحو اثنين بالمئة للأسبوع، بدعم من مؤشرات على شح إمدادات الخام وطلب قوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.وقالت يانغ ان "أسعار النفط تلقت هذا الأسبوع، الدعم من دولار أمريكي أضعف وأرباح قوية للشركات الأمريكية، لكن ارتفاع حالات كوفيد-19 بسبب الإصابة بالسلالة المتحورة (دلتا) في الولايات المتحدة ربما يلقي بظلاله على آفاق الطلب".