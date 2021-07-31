الرافدين يعلن حصيلة فتح الحسابات المصرفية لإيداع أموال المواطنين في المصرف

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين وفئات اخرى وصلت الى 407 حساب، في حين بلغ عدد حسابات التوفير للمواطنين الى 4873 حساب".واشار الى ان "المصرف مستمر في تقديم خدماته وذلك بفتح الحسابات للمواطنين الراغبين في ايداع اموالهم في المصرف بالدينار والدولار والحصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت وبامكان زبائن المصرف زيارة فروعه في بغداد والمحافظات للاطلاع عليها".