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إيران تعلن حجم صادراتها للعراق في الثلث الاول من العام الجاري

اقتصاد

2021-07-31 | 14:15
إيران تعلن حجم صادراتها للعراق في الثلث الاول من العام الجاري
1,408 مشاهدة

كشف عضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، السبت، عن حجم صدارات إيران الى العراق في الثلث الاول من العام الجاري.

وقال حامد حسيني في حديث نقلته وكالة أنباء فارس، إنه "بحسب إحصاءات الجمارك، فإن صادرات إيران إلى العراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار) بلغت 2 مليار و800 مليون دولار، وبالنظر إلى صادرات إيران البالغة 2.3 مليار دولار إلى العراق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الايراني الحالي، بلغت صادرات إيران إلى العراق في تموز حوالي 500 مليون دولار".
 
وأضاف أنه "في غضون ذلك، شهدت صادرات ايران إلى العراق في حزيران الماضي مقارنة بشهر أيار بحسب إحصاءات الجمارك، نمواً ملحوظاً وارتفعت من 525 مليون دولار في أيار إلى أكثر من 2.3 مليار دولار، وهذا النمو في الصادرات حسب سير الصادرات المعتاد الى العراق لم يكن منطقيا".

ولفت الى أن "متوسط قيمة صادرات إيران إلى العراق يبلغ نحو 500 مليون دولار شهريا لذلك، يبدو أن نمو صادراتنا إلى العراق في حزيران مقارنة بشهر أيار من هذا العام يرجع إلى اضافة حجم صادرات الغاز إلى العراق خلال العام الماضي"، مؤكداً أن "قيمة صادراتنا للعراق في شهر تموز من العام الجاري هي نفسها 500 مليون دولار، لذلك يمكننا القول بثقة أكبر أن نمو صادراتنا إلى العراق في حزيران كان بسبب اضافة حجم صادرات الغاز الى العراق".
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