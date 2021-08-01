بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن قروض البناء

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الاحد، بيانا بشأن قروض البناء.

وقال المصرف في البيان الذي ورد للسومرية نيوز، ان "قروض ٥٠ مليون للبناء والترميم للموظفين بدون كفيل وبضمانة الماستر كارد".