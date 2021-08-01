اسعار العملات الاجنبية والمعادن الثمينة في العراق

تنشر السومرية نيوز، اسعار العملات الاجنبية والمعادن الثمينة في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاحد.



اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 148,250

سعر شراء الدولار ⬅️ 147,250

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,500,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 118,67 دولار

100 باوند ⬅️ 139.05 دولار

100 دولار ⬅️ 844.63 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1814.38 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 75.04 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 73.69 دولار

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سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 148,250سعر شراء الدولار ⬅️ 147,250تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد100 دولار ⬅️ 2,500,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 118,67 دولار100 باوند ⬅️ 139.05 دولار100 دولار ⬅️ 844.63 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1814.38 $ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 75.04 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 73.69 دولارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ