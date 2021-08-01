المالية تعلن تبني خطط وبرامج محفزة للاقتصاد الوطني

وقالت المالية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن وزيرها "استقبل اليوم، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون والوفد المرافق له، لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى كافة المستويات ومنها الإقتصادية والمالية".واوضح علاوي، أن "وزارة المالية تتبنى مجموعة من الخطط والبرامج المحفزة للإقتصاد الوطني وتسير بخطى ثابتة نحو احداث تنمية شاملة للواقع الإقتصادي الراهن، كما ان الوزارة عملت على تحقيق مؤشرات إقتصادية إيجابية في ظل الأزمة المالية وتبعات جائحة كورونا وانعكاساتها على مجمل الإقتصاد العالمي".من جهته، عبّر برايسون عن "إعجابه بالآداء الايجابي للاقتصاد العراقي وجهود وزارة المالية في دعم وإتاحة فرص النمو الحقيقية بهدف إنعاش مستقبل الإقتصاد العراقي وتقديم كافة اشكال دعم المملكة المتحدة في اطار تعزيز الشراكة بين الجانبين".