تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاربعاء.

المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سجل سعر بيع بلغ 372.5 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 367.5 الفاً في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً بلغ 342.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 337.5 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و 350 الف دينار.